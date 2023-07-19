Evde sucuk nasıl yapılır? Evde sucuk yapımı tarifinin malzemeleri neler?

Genellikle kahvaltı sofralarında tercih edilen sucuk pek çok yemekle birlikte de servis edilmektedir. Sucuğu doğru malzemelerle evde de yapabilirsiniz. Peki, evde sucuk nasıl yapılır? Evde sucuk yapımı tarifinin malzemeleri neler?

Evde sucuk nasıl yapılır? Evde sucuk yapımı tarifinin malzemeleri neler?

Ev yapımı sucuk birkaç temel malzeme kullanılarak yapılabilir Evde sucuk yapımı tarifini sizler için derledik. Peki, evde sucuk nasıl yapılır? Evde sucuk yapımı tarifinin malzemeleri neler?

Evde sucuk temelinde baharat ve kıymanın birleşiminden yapılmaktadır. Kullanılan baharatların miktarı ise kişinin kendi damak zevkine göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle sizler de kendi evlerinizde kendi damak zevkinize uygun en lezzetli sucukları yapabilirsiniz. İşte evde sucuk yapımı tarifi…

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EVDE SUCUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 gr. kuzu kıyma

- 500 gr. dana kıyma

- 4 tane kurutulmuş dana bağırsağı

- 10 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon, yenibahar

- 1 yemek kaşığı acı pul biber

- 3 yemek kaşığı kırmızı toz biber

EVDE SUCUK NASIL YAPILIR?

Sarımsakları soyarak havana ekleyin. Üzerine tuz attığınız sarımsakları havanda iyice dövün.

Bütün baharatları ve tuzu bir kapta iyice karıştırın. Tuz ve baharat miktarını kendi damak tadınıza ve tuz tüketiminize göre arttırıp azaltabilirsiniz.

Derin bir kaba kıymaları alın ve üzerine sarımsaklarla baharat karışımını ekleyin. Hepsini güzelce 20 - 25 dakika kadar karıştırın. Kabın üzerini hava almayacak şekilde streç film yardımıyla örtün ve kabı dolapta 1 gün dinlendirin.

1 gün dinlenen etleri et çekme makinesini veya et kıyma makineniz yoksa et dövme aletini kullanarak inceltin. İncelen etleri yaklaşık 20 dakika daha güzelce yoğurun.

Kurutulmuş bağırsakları alın ve bir huni yardımıyla yoğurduğunuz kıymayı bağırsaklara doldurmaya başlayın. Doldurma sırasında içerde hava kabarcığı oluşmamasına dikkat edin.

Bağırsakların uç kısımlarını boş bırakın. Son olarak uç kısımlarını kıvırarak kapatın ve birbirlerine bağlayın. Bütün etler bitene kadar aynı işlemi uygulayın ve hazırladığınız sucukları bir ipe dizin.

İpi güneş gören bir yerde 1 hafta kurutun. Kurutma sırasında hava kabarcığı oluştuğunu gözlemlerseniz bu kabarcıkları iğne benzeri bir cisimle patlatabilirsiniz.

İyice kuruttuğunuz sucukları daha sonra dışını soyarak afiyetle tüketebilirsiniz.

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