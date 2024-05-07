Borsa rekor tazeledi. İşte en çok kazandıran hisseler

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa rekor tazeledi. İşte en çok kazandıran hisseler
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68’lik bir artışla 10.336,50 puanla kapatarak tarihinin en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı ve aynı zamanda 10.375,74 puanla en yüksek seviyesine ulaştı.

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 69,41 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,28, holding endeksi ise yüzde 0,99 oranında değer kazandı.

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Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 2,71 ile iletişim sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 3,02 ile spor sektörü yaşadı.

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Öte yandan, Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına düşerek 281,75 baz puana geriledi. Küresel hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri güçlenmeye devam ediyor ve bu durum yatırımcıların risk alma eğilimini artırıyor.

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Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanların ise direnç olarak izleneceğini belirtiyorlar.

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Yarın Türkiye’de hazine nakit dengesi, uluslararası arenada ise Fed yetkililerinin açıklamaları, ABD’deki toptan stoklar ve Almanya’daki sanayi üretimi verileri takip edilecek.

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