Evde tartıştığı eşini omuzundan bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evde tartıştığı eşini omuzundan bıçakladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde C.K, isimli kadın tartıştığı eşi E.K’yi omuzundan bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.K’nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçenin Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. C.K. ile eşi E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle C.K., bıçakla E.K.'yi omzundan yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından E.K., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, C.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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