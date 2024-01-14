Evde yangın çıktı. 2 kedi yaralı olarak kurtarıldı

Aydın’ın, Yalıkavak Dirmil Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda bir evde yangın çıktı. Klimadan başladığı tahmin edilen yangını gören vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği gönderildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp, soğutma çalışması gerçekleştirdi. O esnada evde 2 kedinin olduğunu fark eden itfaiye ekipleri, yangından 2 kediyi yaralı şekilde kurtararak sahibine ulaştırdı. Yaralı halde kurtarılan kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı