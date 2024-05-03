Evde yangın tüpü patladı, 2 ahşap bina alev alev yandı

Kaynak: İHA
Evde yangın tüpü patladı, 2 ahşap bina alev alev yandı
Burdur Bucak’ta ahşap evde bulunan yangın tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 2 ahşap bina yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Pazar Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evdeki yangın tüpünün saat 22.45 sıralarında bir anda patlaması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yurttaşların da yardımlarıyla ahşap evdeki yangına müdahale etti.

Yan binaya da sıçrayan alevler itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken iki ahşap binanın da içinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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