Evde yapılan serum uygulamaları ölüm saçıyor! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Son yıllarda, evde serum uygulamalarının popülaritesi artmış olsa da, bu uygulamaların ciddi sağlık riskleri taşıdığı uzmanlar tarafından vurgulandı.

Evde yapılan serum uygulamalarının sanıldığı kadar masum ve güvenli olmadığı ortaya çıktı.

Sağlık profesyonellerinin bu tür uygulamaların yalnızca doktor tavsiyesi ve gözetimi altında yapılmasını önerdi. Aksi takdirde, hayati riskler ve ölümcül sonuçlarla karşılaşma olasılığının oldukça yüksek olduğunun altı çizildi.

Steril olmayan koşullarda yapılan serum uygulamaları, enfeksiyon kapma riskini artırır. Enfeksiyonlar, ciltteki küçük yaralardan vücuda girebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Evde uygulanan serumlar, beklenmedik yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler, alerjik reaksiyonlardan organ hasarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir.

Uygulama sırasında yanlış teknikler kullanılması, damar hasarına veya kanama gibi komplikasyonlara yol açabilir. Uzmanlar, bu tür uygulamaların yalnızca eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Uzman Görüşleri

Dr. Ahmet Yılmaz (Dermatolog):

"Evde yapılan serum uygulamaları, profesyonel bir ortamda gerçekleştirilmediği sürece sağlığı tehdit eden faktörler taşır. Bu tür uygulamaların, yalnızca uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini savunuyorum."

Prof. Dr. Elif Demir (İç Hastalıkları Uzmanı):

"Evde serum uygulamaları, kişilerin kendi sağlığına zarar verme potansiyeli taşır. Bu nedenle, bu tür yöntemlerin kullanılmaması ve profesyonel sağlık hizmetlerine yönelinmesi önemlidir."

Son yıllarda, evde yapılan serum uygulamaları popülerlik kazanmış olsa da, bu uygulamaların ciddi sağlık riskleri taşıdığı uzmanlar tarafından sıkça vurgulandı. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek veya hastalıkları hızla iyileştirmek amacıyla kullanılan bu serumlar, uygun olmayan koşullarda ve doktor gözetimi olmadan uygulandığında ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Özgür Doğan, evde yapılan serum uygulamalarının alerjik reaksiyonlara ve hatta ölümcül anaflaksiye yol açabileceğini belirterek, bu tür uygulamaların mutlaka hastane ortamında veya hekim gözetiminde yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Doğan; doğru doz ayarının kritik öneme sahip olduğunu ve evde bu ayarın yapılmasının zor olduğunu ifade etti.

Pandemi döneminde popüler hale gelen ve "atom" veya "sarı serum" olarak bilinen bu uygulamalar, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları tedavi etmek amacıyla yaygınlaşmıştı. Ancak, uzmanlar bu tür serumların bilinçsiz kullanımının kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.Örnek olarak şarkıcı Metin Arolat'ın evinde serum takviyesi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, bu tür uygulamaların ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.