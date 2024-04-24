Evdeki tartışma kanlı bitti! Tüfekle başından vurdu…

Kaynak: DHA
Evdeki tartışma kanlı bitti! Tüfekle başından vurdu…
Niğde’de bir evde oturan Mustafa Kılıç, A.Ö. ile yaşadığı tartışma sonucu pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. A.Ö., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

İlhanlı Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Mustafa Kılıç ve A.Ö. arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., Kılıç’a pompalı tüfekle ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Kılıç için polis ve sağlık ekipleri hemen harekete geçti. İlk müdahalesi yapılan Kılıç, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı. Durumu ciddiyetini koruyan Kılıç’ın sağlık durumu hakkında endişeler devam ediyor. Olay sonrası A.Ö., evin yakınlarında, kullanmış olduğu pompalı tüfekle yakalandı ve tutuklandı.

Bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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