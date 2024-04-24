Evdeki tartışma kanlı bitti! Tüfekle başından vurdu…

İlhanlı Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Mustafa Kılıç ve A.Ö. arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., Kılıç’a pompalı tüfekle ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla yaralanan Kılıç için polis ve sağlık ekipleri hemen harekete geçti. İlk müdahalesi yapılan Kılıç, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı. Durumu ciddiyetini koruyan Kılıç’ın sağlık durumu hakkında endişeler devam ediyor. Olay sonrası A.Ö., evin yakınlarında, kullanmış olduğu pompalı tüfekle yakalandı ve tutuklandı.

Bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.