Evdeki türbe! Ziyaretçi akınına uğruyor

Kaynak: İHA
Evdeki türbe! Ziyaretçi akınına uğruyor
Bursa'da bir evin içinde bulunan Tezeren Dede Türbesi Ramazan ayında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

'Evliyalar ve sultanlar kenti' olarak da anılan Bursa'da, İvazpaşa Mahallesi'nde bir evin içinde bulunan türbe vatandaşların dikkatini çekiyor. İçinde ev de olan türbe, Ramazan aylarında vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Fatih Sultan Mehmet zamanında lokman hekim olarak yaşadığına inanılan, Tezeren Dede olarak bilinen zatın ismi Şeyh Ataullah'tır. Türbesi, 1900'lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kalmış. Soyadı kanunuyla birlikte 'Tezveren' soyadını alan ailenin üyeleri, ev boşaltılana kadar burada yaşamıştır. Günümüzde, Tezeren Dede Türbesi'nin bakımını da bu evde doğan ve çocukluğuyla gençliği bu evde geçen aile üyelerinden Hayrettin Tezveren üstleniyor.

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Ramazan ayında özellikle şehir dışından ziyaretçi akınına uğrayan türbeye gelen vatandaşlar, Tezeren Dede'nin kabri başında, bu zatı vesile ederek evlenmek, iyi bir iş, bebek sahibi olmak için Allah'a dua ediyor. Bazı kadınlar ise türbe içinde Kur'an-ı Kerim okuyor.

‘HEPİMİZİN DEDESİ’

Tezeren Dede Türbesinin bakımını üstlenen aile üyelerinden Hayrettin Tezveren, "Birçok vatandaşımız buradaki kişiyi bize soruyor. Ben de "hepimizin dedesi" diyorum. Önemli olan onların kabirlerini tertemiz tutabilmek. Burası özel bir yer. Çaputların bezlerin yeri değil. Tezeren Dede 550 sene önce yaşamış. Şeyh Ataullah isminde bir lokman hekim. Birçok büyüğümüz gibi Buhara'dan geliyor. Dedemiz burada rahmetli oluyor. Bizlere güzel yol gösterirler ama bizim gibi fanidir, ölürler. Onları vesile edip dua ile biz Allah'a gönül açarız. Çaputlardan bezlerden bıktık" şeklinde konuştu.

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