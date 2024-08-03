Evden eve nakliyede fiyatlar neden yüzde 120 arttı

Son dönemde yükselen petrol fiyatları ve artan işçi maliyetleri, evden eve nakliyat sektöründe büyük bir fiyat artışına yol açtı.

Fırat Uluç, bu artışların sektöre etkilerini ve gelecekteki beklentilerini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

"MALİYET ARTIŞLARI FİYATLARI YÜKSELTTİ"

Fırat Uluç, petrol fiyatlarının nakliye maliyetleri üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Nakliye araçlarımızın çoğu fosil yakıtla çalışıyor ve petrol fiyatlarındaki her artış, operasyon maliyetlerimizi doğrudan yükseltiyor. Ayrıca, işçi maliyetlerindeki artış da büyük bir etken. İşçi ücretleri, sosyal güvenlik primleri ve diğer yasal yükümlülükler, toplam maliyetlerimizi ciddi oranda artırdı" dedi.

Artan maliyetlerin kaçınılmaz olarak müşterilere yansıtıldığını belirten Uluç, "Maliyetlerdeki bu artışlar nedeniyle, nakliyat firmaları olarak fiyatlarımızı yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Bu durum, müşterilerimize daha yüksek fiyatlarla hizmet sunmamıza neden oldu. Ancak, bu artışlara rağmen müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Eğer petrol fiyatlarındaki artış ve işçi maliyetlerindeki yükseliş sürerse, fiyatlarımızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.