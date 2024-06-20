Evden kaçan 17 yaşındaki genç kız bulundu

Açık lisede okuyan 17 yaşındaki Hilal Ece T., 10 Haziran günü eve geldikten sonra annesi Emine T. ile bir tartışma yaşadı ve annesin cep telefonunu alarak odasına gönderdiği Hilal Ece T., hiç kimseye haber vermeden evden ayrıldı.

Sabah, kızının evde olmadığını fark eden Emine T., eşiyle birlikte polise kayıp başvurusunda bulundu. Emine T., gazeteciler aracılığıyla da kızına 'evine dön' çağrısında bulunurken polis ekipleri 17 yaşındaki kızı bulmak için çalışma başlattı.

10 gündür kayıp olan Hilal Ece T.'nin bulunduğu ve devlet korumasına alındığı belirtilirken soruşturmanın ardından 17 yaşındaki kızın ailesine teslim edileceği ifade edildi.