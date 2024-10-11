Evden kaçmak isteyen 16 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü

Kaynak: DHA
Evden kaçmak isteyen 16 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü

16 yaşındaki çocuk iddiaya göre ailesi ile tartıştıktan sonra evden kaçmak isterken ikinci kattan düştü.

Esenyurt'ta iddiaya göre ailesiyle tartışan 16 yaşındaki G T., evden kaçmak isterken 2'nci kattan düştü. Yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi.

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İddiaya göre, apartmanın ikinci katındaki bir dairede ailesiyle birlikte oturan G.T. (16), evde çıkan tartışma nedeniyle kaçmak istedi. Binanın arka cephesindeki pencereden atlayan G.T. yere düşerek yaralandı.

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Sesleri duyup dışarı çıkan yakınları ve çevredekiler genç kızı yerde yaralı halde buldu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Sağlık görevlileri binanın arka duvarının olduğu alana güçlükle ulaşarak G.T.'ye düştüğü yerde ilk müdahaleyi yaptı. G.T. daha sonra ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislere verdiği ilk ifadede evden kaçmak isterken düştüğünü söyleyen G. T. ile ilgili Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne bilgi verildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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