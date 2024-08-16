Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın sakinleri, etrafa yayılan kötü kokular nedeniyle polise ihbarda bulundular. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, kötü kokuların kaynağının aynı apartmanın ikinci katında ikamet eden Mehmet Özen'e ait daire olduğu anlaşıldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, Özen'in evine girerek onun hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Mehmet Özen'in vefatı üzerine yapılan incelemelerin ardından, cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna nakledildi. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdiler.