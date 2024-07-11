Eve balkondan giren eski sevgili dehşet saçtı

Karaman'ın Larende Mahallesi 578 Sokak’taki 2 katlı müstakil evde saat 07.00 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yavuz T., eski kız arkadaşı Seher İşler'in evine gitti. Kapıyı açan olmayınca Yavuz T., balkondan tırmanıp üst katta oturan İşler'in evine girerken, Yavuz T. evde Seher İşler ve M.T. adlı erkekle karşılaştı.
EVE GİREREK BIÇAKLADI
Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken, kavgada Yavuz T., bıçakla Seher İşler ve M.T.'yi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Mahalleli, gelen sesleri duyup, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı İşler ve M.T., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan yaralılardan İşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Yavuz T., polis ekiplerince evde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.