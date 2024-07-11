Eve balkondan giren eski sevgili dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eve balkondan giren eski sevgili dehşet saçtı

Karaman'da Yavuz T., kapıyı açan olmayınca balkondan evine girdiği eski kız arkadaşı Seher İşler ile yanında gördüğü M.T. adlı erkeği bıçaklarken, hastaneye kaldırılan İşler, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman'ın Larende Mahallesi 578 Sokak’taki 2 katlı müstakil evde saat 07.00 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz T., eski kız arkadaşı Seher İşler'in evine gitti. Kapıyı açan olmayınca Yavuz T., balkondan tırmanıp üst katta oturan İşler'in evine girerken, Yavuz T. evde Seher İşler ve M.T. adlı erkekle karşılaştı.

EVE GİREREK BIÇAKLADI

Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken, kavgada Yavuz T., bıçakla Seher İşler ve M.T.'yi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Mahalleli, gelen sesleri duyup, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı İşler ve M.T., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan İşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Yavuz T., polis ekiplerince evde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

5.jpg

4-001.jpg

3-001.jpg

2-002.jpg

1-003.jpg

Son Haberler
Spor Bakanı Servet Yardımcı'yı aradı mı? Candaş Tolga Işık TFF'deki büyük rezilliği açıkladı Spor
Spor Bakanı Servet Yardımcı'yı aradı mı? Candaş Tolga Işık TFF'deki büyük rezilliği açıkladı
Fenerbahçe'de ayrılık depremi Spor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Piyasanın beklediği haber geldi. Altında ibre bir anda yön değiştirdi Ekonomi
Piyasanın beklediği haber geldi. Altında ibre bir anda yön değiştirdi
Şırnak'ta anız yangını: 7 saatte söndürüldü 100 dönüm zarar gördü Gündem
Şırnak'ta anız yangını: 7 saatte söndürüldü 100 dönüm zarar gördü
81 ilde tüm ulaşım kartları iptal edilecek. Uzman isim açıkladı Gündem
81 ilde tüm ulaşım kartları iptal edilecek. Uzman isim açıkladı
Hatay’da motosikletli polislerden kas hastası Ali’ye doğum günü sürprizi Gündem
Hatay’da motosikletli polislerden kas hastası Ali’ye doğum günü sürprizi
Olimpiyatlarda kaç madalya alacağımızı açıkladı Spor
Olimpiyatlarda kaç madalya alacağımızı açıkladı