Eve giren yılan itfaiye operasyonu ile çıkarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde evine giren yılan nedeni ile büyük korku yaşayan ev sahibi itfaiyeden yardım istedi. Yapılan ihbarla hemen eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayıp doğaya saldı.

Olay, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir apartmanın zemin katında bulunan bir daireye giren yılanı gören apartman sakinleri büyük korku yaşayarak 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmana gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri kısa sürede yılanı yakalayarak bir çuvalın içerisine koydu. Yılan daha sonra ekipler tarafından ormanlık alanda doğaya salındı.