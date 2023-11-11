Eve sipariş getiren kuryeden iğrenç hareket

Gaziosmanpaşa'da eve sipariş getiren kurye apartmanda idrarını yaptı. Koku gelmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen apartman sakinleri, iğrenç hareketi kuryenin yaptığını gördü

KAYNAK: DHA
Eve sipariş getiren kuryeden iğrenç hareket

Olay, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18. 40 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Apartman sakinlerinden biri yemek siparişi verdi.

Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

Kuryenin ayrılmasından sonra apartmanın giriş katında oturan aile, kötü kokular gelmesi üzerine, kokunun geldiği yere doğru gitti.

Burada apartmanın girişinde idrar olduğunu gördü.

Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı.

Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntüler de, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartmandan ayrılacağı sırada girişe idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra apartmandan ayrılıyor.

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