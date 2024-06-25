Evelin Banev teslim oldu

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Evelin Banev'in gönüllü bir şekilde polise teslim olduğunu açıkladıktan sonra azılı suçlunun, Adalet Bakanlığı Cezaların İnfazı Genel Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirtti.



Romanya, Bulgaristan ve İtalya'da hüküm giydikten sonra İnterpol'ün hakkında kırmızı bülten çıkarttığı Banev, avukatıyla birlikte Sofya Cezaevi'ne giderek teslim oldu.



Banev, 10 Mayıs 2018'den bu yana dünya çapında aranıyordu. İki hafta önce Bulgaristan Yüksek Mahkemesi onu, uyuşturucu kaçakçılığından ve para aklamaktan suçlu bulup 6 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak Banev bu karar verildiğinde çok çoktan sırra kadem basmıştı.

Bundan önce Romanya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ardından İtalya'da yürütülen Kokain Kralları Davası kapsamında yine aynı suçtan fakat bu sefer 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.



Banev, 2012 yılında Bulgaristan'da gözaltına alınarak Milano'ya gönderildi ancak devam eden davasının ilk duruşmasının Bulgaristan'da olması nedeniyle İtalya hükümeti tarafından geri gönderildi.



Banev en son 7 Eylül 2021 tarihinde Ukrayna'da tutuklandı. Polis yaşadığı evde esrar üretilen bir sera buldu. Banev, Ukrayna polisi tarafından 20 gün gözaltında tutuldu; Romanya, İtalya ve Bulgaristan'a da bilgilendirmede bulunuldu. Fakat Banev, tutuklanmasından iki hafta sonra, Kiev Temyiz Mahkemesi tarafından şaşırtıcı bir şekilde serbest bırakıldı.