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Evi taranan şahıs, balkondan karşılık verdi. Çok sayıda yaralı var

Uşak'ta evine tabanca ve tüfeklerle ateş açılan şahıs, balkonundan silahla rastgele tüfekle ateş etti. Olayda vücuduna saçma isabet eden 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 22:58
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Evi taranan şahıs, balkondan karşılık verdi. Çok sayıda yaralı var

Evi taranan şahıs, balkondan karşılık verdi. Çok sayıda yaralı var
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(İHA) - Edinilen bilgilere göre, Dikilitaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bir grup, silahla bir eve saldırı düzenledi.

Dikilitaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ne minibüsle gelen bir grup tarafından tüfek ve tabancayla evine ateş açılan B.Ş, balkondan tüfekle karşılık verdi.

Taraflar arasında çatışma yaşanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerini ablukaya aldı.

Olay yerinde bulunan 5 vatandaş pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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