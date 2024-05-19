Evi yaktı, karşısına geçip izledi

15 ay önce evlenen İbrahim Bıyıkoğlu (62) ile S.B. (39) arasında şiddetli geçimsizlik baş gösterdi. Çiftin arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözülememesinden dolayı Bıyıkoğlu, 5 gün önce avukatları aracılığı ile boşanma davasını başlattı. Boşanma davası devam ederken kadın, kocasına ait evin 3. katında kalmaya devam ederken, kocası ise 2. katında yaşıyordu.

Bugün eşyalarını toplayarak evi temelli terk eden S.B., kapıyı kapatmadan önce evi ateşe verdi ve kapının önünde oturarak evin yanışını izledi. Yangın olduğunu anlayarak olay yerine gelen talihsiz koca vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdikten sonra yaşadıklarını kayıt altına aldı.

İhbar üzerine olay mahalline sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başarırken S.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangında İbrahim Bıyıkoğlu'na ait evin 3. katı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

"EVİ YAKACAĞIM" DEMİŞ

Yaşadığı korku dolu anlar hakkında açıklamada bulunan talihsiz koca olaydan bir hafta önce avukatlarıyla bir araya gelerek eşinin psikolojik dengesinin bozuk olduğunu söylediğini, eşinin evden uzaklaştırılmasını talep ettiğini, kısa bir süre içerisinde eşiyle 3-4 kere karakolluk olduklarını ve nihayetinde Pazartesi gidip boşanma davası açtığını belitti. Kısa bir süre önce karakola gidip eşinin evden uzaklaştırmaları için talepte bulunduğu bilgisini de paylaşan talihsiz koca, savcılık kararı olduğundan bir şey yapılamadığını söyledi.

Sözlerine "Kadının psikolojik sorunları var, korku içinde yaşıyorum, Kadını bana bilerek verdiler" diye devam eden koca, evlenmeden önce eşinin ablasının "4 ay sonra gör, seni rahatsız edecek, onun yanında duramayacaksın" dediğini iddia etti.

15 ay önce ikinci baharını yaşamak için evlenen İbrahim Bıyıkoğlu sözlerini "4 ay sonra gerçekten de sorunlar başladı. Rahmetli eşimle 30 yıl yaşamadığım sorunu 15 aylık evliliğimde yaşadım. Tahammülüm kalmadı, çocuklarım huzursuz oldu, onların üzerlerine yürüdü. Gelinime şiddet uyguladı. Küfürler, hakaretler ediyordu. Mahalleye rezil olduk. S.B. benim ikinci eşim, 15 ay önce evlendik. 15 ay ben bu kadının kahrını çektim ama ne çektiklerimi gel de bana sor. Zaten 'evi yakacağım' demiş ve nitekim de yaktı. Yangın başladığı esnada eşyalarını hazırladığını ve dışarı çıktığını gördüm. Psikolojim bozuldu" diye sonlandırdı.