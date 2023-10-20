Evin bahçesinde yaşayan iki yavru kediyi öldürdü

Muğla’nın Datça ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir evin bahçesinde iki yavru kedinin vahşice öldürülmüştü. T. T. isimli vatandaşın ihbarıyla, olayla ilgili yapılan incelemede P. K. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili Datça Kaymakamlığı tarafından bir açıklama yayınladı. Açıklama da şöyle denildi:

“Datça ilçesi Karaköy Mahallesi’nde ikamet eden T. T.’nin (52) bahçesinde beslediği 2 yavru kedinin kimliği belirsiz kişi ve/veya kişilerce parçalara ayrılmak sureti ile öldürüldüğünü ve bahçesinin farklı yerlerine atıldığını beyan ile şikayetçi olması olayı ile ilgili, bölgede yapılan geniş çaplı soruşturma sonucunda şüpheli kişinin P. K. (17) olduğu, tespit edilmiştir. Şüpheli şahısın suçunu itiraf etmesi üzerine, Datça Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda 19.10.2023 saat 14.30 itibari ile gözaltına alınmıştır.’’

Şüpheli P. K.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.