Evin balkonunda korkutan yangın

Mamak’ın Akdere semtinde bir binanın balkonunda yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan 4 kişilik bir aile, kendisini güçlükle dışarı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipleri olay yerine intikal etmeden yangın, vatandaşlar tarafından kontrol altına alındı.



Esnaf Basri Beldek, yangına ilişkin, “Bizim elemanımız dedi ki ‘Yangın var.' Karşıda balkon alev alev yanıyor. Müdahale ettik ama elimizden bir şey gelmedi. Herkes bir şey yapmaya çalıştı ama bir şekilde halloldu. İtfaiye ekibini gördüm. Biraz maddi hasar oldu. Can kaybı yok. Ufak bir maddi hasar” ifadelerini kullandı.