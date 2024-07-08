Evin balkonundaki alevler panik yarattı

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki bir binanın son katında olay yaşandı.

Balkonda yakılan ateş, çevrede paniğe yol açtı. Vatandaşlar, alevleri gördüklerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaya hazırlanırken, balkondaki insanların sakin bir şekilde durduklarını fark ettiler.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Yenişehir ilçesinde bir binanın son katındaki dairenin balkonunda, muhtemelen yemek yapmak için yakılmış bir ateş vardı. İlk başta yangın olduğunu düşündük ama balkondaki insanların sakinliği bize başka bir şey yaptıklarını düşündürdü. Baca olmadığını da göz önünde bulundurunca, gerçekten ilginç bir durumdu. Allah korusun, bu ateşle bina zarar görebilirdi."

Olay, mahalle sakinlerini tedirgin ederken, yakınlarındaki vatandaşlar da durumu izlemeye çalıştı.