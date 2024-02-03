Evin çatısı küle döndü. 1 kişi yaralandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan 32 Evler Mahallesi Emek Sokak üzerinde meydana gelen yangında, iki katlı evin çatısı henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yandı.

Durumun ekiplere haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlıkçı geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için seferber olurken mahallesi ise sokağa döküldü.

Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. S.A. isimli bir kişi alevlerden kaçmaya çalışırken yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, S.A.'ya yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.