Evin daha hareketli görünmesini sağlamak için ne yapmak gerekir?

5. Dinamik Mobilya: Geometrik formlara sahip mobilyalar veya hareketli parçalar, mekânın enerjisini artırabilir. Ayrıca, fonksiyonel ve çok amaçlı mobilyalar da pratik ve hareketli bir görünüm sağlar.

Renklerle de bu enerjiyi sağlayabilirsiniz.