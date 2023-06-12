Evin duvarlarına mermiler isabet etti

(İHA) Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Prof. Dr. Şerif Çanga Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 2 katlı binaya mermiler isabet etti. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, bir yandan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir yandan da çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

Binanın ikinci katındaki pencerenin altına mermi isabet etmiş olduğu görüldü. Olay yerinden kovanlar toplanırken, kimler tarafından gerçekleştirildiği ve ne sebeple meydana geldiği konusunda araştırmalar sürüyor.

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.