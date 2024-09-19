Evin içinden binlerce uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA
Evin içinden binlerce uyuşturucu çıktı

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir evde yaptığı uyuşturucu operasyonunda evin içinden binlerce uyuşturucu madde çıktı. Operasyon sonucunda bir kişi tutuklandı.

Ülke genelinde uyuşturucu madde temini ve üretiminin engellenmesine yönelik operasyonlar hızla devam ediyor. Bu kapsamda Batman'da uyuşturucu madde operasyonu düzenlendi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir ikamet adresinde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, düzenlenen operasyonda 3 bin 450 adet sentetik ecza, 119 gram toz esrar, 17 gram skunk maddesi ve bir adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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