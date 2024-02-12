Evin mutfağı alev alev yandı. 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evin mutfağı alev alev yandı. 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'de bir apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmı alev alev yanmaya başladı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana gelen olayda, dairenin mutfak kısmındaki kombide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfağın tamamına yayıldı. 2'si çocuk 5 kişi ise dumandan etkilendi.

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5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Çıkan yangın sonrası mutfak kullanılamaz hale geldi.

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