Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bayram Karavin (81), evinin mutfağında sandalyede oturur vaziyette, masaya yığılmış halde yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kafasının arka sağ kısmından girip sol alnının üst kısmından çıkan kurşunla ağır yaralandığı belirlenen Karavin, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderilirken

olayla ilgili soruşturma başlatıldı.