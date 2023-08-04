Evinde su olmadığı için Belediye binasını bastı

Alanya’da yaşayan bir vatandaş 34 gündür evinde su olmadığı için Antalya Büyükşehir Belediyesinin ASAT binasını basarak ortalığı birbirine kattı.

"BEN ARTIK BIKTIM, HER GÜN SU DOLDURUYORUM"

Vatandaş, “34 gündür benim suyum yok. Bu adam buraya gelecek. Jandarmayı çağırın. Jandarma da gelsin. Ben burada bekliyorum. 34 gündür suyum yok. Ben artık bıktım ya. Onu ara, bunu ara, şunu ara. Ben kimi arayacağım ya? Jandarmayı da arayın. Jandarma da gelsin. Yazık, polis, jandarma çağırın, Hepsini çağırın. Ben her gün su dolduruyorum ya. 34 gündür suyum yok. 34 gündür denizde yıkanıyorum. Yeter artık ya. Bıktım. Ben su istiyorum” ifadelerini kullandı.

SONUNDA MİLLETİ DELİRTTİLER

Binada bulunan yöneticiler mağdur vatandaşı zor sakinleştirdi. Video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları mağdur vatandaşa destek verdi. "Sonunda milleti delirttiler" dendi.