Evine gelen ödeme emrini gören Serdar Ortaç’ın gözleri fal taşı gibi açıldı

Son dönemde sık sık evinde canlı yayın yaparak takipçileriyle dertleşen Serdar Ortaç, evine gelen ödeme emri sonrası isyan etti.

Evine gelen ödeme emrini gören Serdar Ortaç’ın gözleri fal taşı gibi açıldı

Sık sık maddi sıkıntılarından bahseden ve borçları nedeniyle zor günler geçiren Serdar Ortaç son yayınlarından birisinde gelen ödeme emrine isyan etti.

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Serdar Ortaç, "15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" sözleriyle dikkat çekti.

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Şimdi ise yayın sırasında eline geçen belgeye bakarak bunun bir ödeme emri olduğunu söyleyen şarkıcı tepkisiyle gündem oldu.

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Ortaç şimdi gelen ödeme emrine isyan ederken “Bir bu eksikti, ödemiyorum lan” dedi.

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Serdar Ortaç son dönemde sosyal medya sayfasından yaptığı canlı yayınlarda sergilediği tavırlarla sık sık gündeme geliyor.

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