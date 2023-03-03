3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı

Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı

Kocaeli’de bir şahıs, aralarında husumet bulunan doktorun evine gidince ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın neticesinde şahıs, doktorun aracına birkaç el ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 08:21
Takip Et

Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı

Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
+
Aa
-

Olay, Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Betül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, alacak verecek meselesi üzerine husumetlisi olan A.C.’nin evine gitti. Evde ikili arasında tartışma yaşandı.

Tartışma neticesinde evden ayrılan şahıs, A.C.’nin park halindeki 41 H 1327 plakalı SUV tipi Honda marka aracına birkaç el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ateş açılan araçta incelemelerde bulundu.

Aracın sol arka camının kırık olduğu ve maddi hasar meydana geldiği görüldü. Öte yandan A.C.’nin özel bir hastanede kadın doğum uzmanı operatör doktor olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
1
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
2
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
3
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
4
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
5
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
6
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
7
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
﻿Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
﻿Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
﻿Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı
﻿Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı
﻿Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı
﻿Fatır suresi ne anlama geliyor?
﻿Fatır suresi ne anlama geliyor?
﻿Fatır suresi ne anlama geliyor?
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.