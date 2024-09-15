Evine icra gönderen ev sahibinin cinsel organını kesti

Yalova'nın Dere Mahallesi'nde, kiracı Adnan S. (50) ile ev sahibi K.A. (69) arasında yaşanan bir tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Adnan S. ve K.A. arasında yaşanan tartışma sonucunda Adnan S., K.A.'yı önce yumrukladı, ardından elindeki bıçakla cinsel organını kesti.

Olay, Adnan S.'nin K.A.'yı evden tahliye etmek için icra memurlarını gönderdiği gerekçesiyle tartışmasıyla başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adnan S., K.A.'nın cinsel organını kestikten sonra, organı ağzına sokmaya çalıştı. K.A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Adnan S., olaydan sonra polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan S.'nin polise verdiği ifadesinde, ev sahibinin kendisine hakaret etmesinin ardından öfkesinin kontrolünü kaybettiğini ve olayı planlamadığını belirtti. Olay sırasında, elinde bulunan bıçakla K.A.'nın pantolonunu kestikten sonra cinsel organını kestiğini, ardından bu organın bir kısmını ağzına sokmaya çalıştığını, ancak başarısız olduğunu ifade etti.

K.A.'nın cinsel organını kesen ve suçlamaları kabul eden Adnan S.'nin ifadesinde, olayın tamamen bir öfke patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi.