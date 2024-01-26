Evine kurduğu düzenekle uyuşturucu üreten şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Evine kurduğu düzenekle uyuşturucu üreten şahıs yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince'de uyuşturucu üretimi yapıldığından şüphelenilen bir eve operasyon düzenledi.

Evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ettiği tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerimce gözaltına alındı.

aw128787-02.jpgEvde gerçekleştirilen aramalarda kök boyları 50-60 santimetre aralığında olan 4 skunk bitkisi, 200 gram skunk, 3 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma için aparat, esrar öğütme aparatı, 25 gram kenevir tohumu, nem cihazı, pH ölçüm cihazı, 3 kilogram sıvı toprak gübresi, 2 LED lamba, 4 havalandırma fanı, ısı ölçer, 2 zaman ayarlı priz, ısıtıcı ve havalandırma aspiratörü tespit edildi.

aw128787-03.jpgŞüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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