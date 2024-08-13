Evini arabasını yakıp intihar etmek istedi

Kaynak: İHA
Evini arabasını yakıp intihar etmek istedi

Mersin’de ailevi sorunları olduğu bildirilen bir kişi, evini ve otomobilini ateşe vererek intihar girişiminde bulundu.

Olay, Toroslar ilçesi Yüksekokul Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, 54 yaşındaki R.Y., yaşadığı sorunlar nedeniyle önce evini ve ardından otomobilini ateşe verdi. Daha sonra tarım ilacı içerek yaşamına son vermek istedi.

Alevleri gören çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak, yangın sonucunda ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan R.Y.’yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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