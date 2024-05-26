Evini buraya yapacaklar dikkat! Üç aydan bir seneye kadar hapis cezası geliyor

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Evini buraya yapacaklar dikkat! Üç aydan bir seneye kadar hapis cezası geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, “taşkın kanunu” için kolları sıvadı. Dere yatağına inşaat yapanlara üç aydan bir seneye kadar hapis cezası verileceği iddia edildi.

Türkiye'nin yağışlı bölgelerinde sıkça karşılaşılan taşkın sorununa çözüm getirecek bir çalışma planı yürürlüğe konuldu. Akarsu yataklarını kendi çıkarları için bozanların artık cezasız kalmayacağı iddia edildi. Hazırlanan yasa tasarısı, bu tür ihlallerde ısrar edenleri ciddi para cezaları ve hapis cezası ile karşılayacağı belirtildi.

İNŞAAT FAALİYETLERİNE DE KISITLAMALAR GETİRİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tamamladığı çalışma doğrultusunda hazırlanan taslak kanun, taşkınlarla mücadelede yasaklanan davranışları netleştiriyor ve bu davranışlara cezai yaptırımlar öngörüyor. Taslak, akarsu yataklarının yanı sıra tescil edilmemiş alanlar ve taşkın kontrolü amacıyla kurulan tesislere yönelik atık, artık, kimyasal maddelerin bırakılması gibi risk oluşturabilecek her türlü eylemi yasaklıyor. Ayrıca, bu alanlarda inşaat faaliyetlerine de kısıtlamalar getiriliyor.

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ÜÇ AYDAN BİR SENEYE KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Yeni kanun tasarısı, doğal akarsu yataklarının veya ıslah edilmiş kesitlerin izinsiz daraltılmasını ve akışlarını bozacak müdahaleleri engelliyor. Yasakları ihlal edenlere 100 bin ila 5 milyon lira arasında idari para cezaları uygulanacak. Bu cezalar, tekrarlanan ihlallerde artacak ve Cumhurbaşkanı, belirlenen idari para cezalarını 10 katına kadar çıkarma yetkisine sahip olacak. Ayrıca, kurallara uymayanlar üç aydan bir seneye kadar hapis cezasına çarptırılabilir veya adli para cezası alabilirler.

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