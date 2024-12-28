Evini rakı imalathanesine çevirdi

Kaynak: İHA

Kars’ta yılbaşı öncesi KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda merdiven altında üretilen 146 litre ev yapımı içki ele geçirildi. Ev yapımı içkileri imal ederek piyasaya süren şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde yaklaşan yılbaşı öncesi ev yapımı alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

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KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda alkol imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 ikamet, 1 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince yapılan aramalarda, 17 şişe halinde toplam 46 litre rakı, 24 şişe halinde toplam 120 litre etil alkol, 72 şişe anason yağı, aroma kiti ve 2 adet huni ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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Ev yapımı içkileri piyasaya süren 3 kişi ise gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Şüpheli 3 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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KOM ekiplerince yılbaşı öncesi ev yapımı içki imalathanelerine yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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