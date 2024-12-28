Evini rakı imalathanesine çevirdi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde yaklaşan yılbaşı öncesi ev yapımı alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda alkol imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 ikamet, 1 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenlendi.
KOM ekiplerince yapılan aramalarda, 17 şişe halinde toplam 46 litre rakı, 24 şişe halinde toplam 120 litre etil alkol, 72 şişe anason yağı, aroma kiti ve 2 adet huni ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Ev yapımı içkileri piyasaya süren 3 kişi ise gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Şüpheli 3 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
KOM ekiplerince yılbaşı öncesi ev yapımı içki imalathanelerine yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.