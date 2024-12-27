Evini şarap fabrikasına çevirdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evde yapılan aramada bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol satışlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Uzunköprü ilçesi Sazlımalkoç köyünde H.T.Y. isimli şahsın evinde arama yaptı.

Yapılan aramada bin 560 litre sahte şarap, 50 adet şişelenmiş şarap, 2 şişe mantarlama makinesi, 1 şarap süzme pompası, 500 adet şişe mantarı, bin 500 adet şişe kapağı ele geçirildi. Şüpheli H.Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.