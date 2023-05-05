Evini seraya çevirdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Evini seraya çevirdi

İHA'nın haberine göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri istihbarat sonucu takibe aldığı şüpheli D.M.D. isimli şahısın Gençali Mahallesi’nde bulunan ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, evin odalarının uyuşturucu serasına döndüğünü gören ekipler, bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 adet 7.65 mm çapında fişek, 54 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetirmek için kullanılan fanlar, klimalar, nemlendirmek için kullanılan su tankları ve pompalar, termostatlar, saksılar, özel ışıklandırma düzeneği ele geçirildi.

aw884375-04.jpg

aw884375-02.jpg

aw884375-03.jpg

aw884375-01.jpg

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı Dünya
Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı
Balıkesir’de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonları: 8 gözaltı Güncel
Balıkesir’de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonları: 8 gözaltı
Fabrikatöre işyerinde 6 kurşun Güncel
Fabrikatöre işyerinde 6 kurşun
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdamına odaklandı Ekonomi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdamına odaklandı
Hayıt bitkisi neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Hayıt bitkisi neye iyi geliyor?
Ukrayna, Bayraktar'ın İHA'sını vurdu. İlk açıklamada 'düşmana ait' denilmişti Dünya
Ukrayna, Bayraktar'ın İHA'sını vurdu. İlk açıklamada 'düşmana ait' denilmişti
TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsatına uzatma Ekonomi
TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsatına uzatma