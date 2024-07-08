Evini yaktı kendini kuyuya attı. Jandarma evin içinde buldu

Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak'ta yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 40 yaşındaki F.A.I., önceki gün evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan bir motosiklete zarar verdi.

Ardından da evinin bahçesini yakmaya çalıştı. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

F.A.I. ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Kuyudaki F.A.I., itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şahsın evinin içerisinde yapılan aramada ekili halde birkaç kök yanmış halde kenevir bulundu.

F.A.I., hastanede tamamlanan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.