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Eskişehir’de tarihi eser operasyonu

Eskişehir’de bir şahsın evinde kaçak kazı yaparak tarihi eser niteliğinde malzemeler çıkardığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, çok sayıda tarihi eser malzeme ele geçirildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:59
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Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan şahsa jandarma operasyonu

Eskişehir’de tarihi eser operasyonu
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Eskişehir’de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanırken, çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Günyüzü İlçesi’nde yaşayan bir şahsın ikametinde kaçak kazı yaparak tarihi eser niteliğinde materyaller çıkardığı ve satacağı öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin Günyüzü İlçesi Sümer Mahallesi’nde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 adet altın sikke, 27 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni para, 37 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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