Evinin balkonundaki kadını vuran kocası çıktı

Kaynak: İHA
Evinin balkonundaki kadını vuran kocası çıktı

Konya'da evinin balkonunda sırtından vurulan kadına saldırı düzenleyen boşanma aşamasındaki kocası olduğunu tespit edildi. Adam tutuklandı.

Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Nahşi Sokak üzerinde Fatma Ö., zemin katta bulunan evinin balkonuna çıktığı sırada kimliği belirsiz biri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtından vurulan Fatma Ö. yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis Fatma Ö.'nün boşanma aşamasındaki eşi B.C.Ö.'yü gözaltına aldı. Silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği ortaya çıkan B.C.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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