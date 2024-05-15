Evinin balkonundan sokaktaki kişilerle tartıştı, tabancayla vuruldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 çocuk babası Orhan Ö., saat 23.45 sıralarında evinin balkonundan sokakta bulunan kişi veya kişilerle bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Orhan Ö.'ye tabanca ile ateş edildi.
Balkonunda kanlar içerisinde yere yığılan kardeşini gören Sami Ö., Orhan Ö.'yü kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.
Tedavi altına alınan Orhan Ö.’nün yaşamsal tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.