Evinin banyosunda ölü bulundu

Kaynak: İHA
Evinin banyosunda ölü bulundu
Sakarya’da 63 yaşındaki bir vatandaş, birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından evinin banyosunda yerde ölü vaziyette bulundu.

Sakarya’nın Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi’nde, Nenehatun Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında gerçekleşen olayda, 63 yaşındaki İbrahim Can Ateş, banyodan çok uzun bir süre çıkmayınca durumdan kuşkulanan arkadaşı banyonun kapısını çaldı. Kapı açılmayınca içeri giren ev arkadaşı, Ateş’i yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Ateş’in cansız bedeni otopsiye gönderildi.

aw144895-01.jpg

Son Haberler
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü Dünya
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gündem
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında Gündem
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti Ekonomi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti Gündem
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama