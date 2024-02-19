Evinin banyosunda ölü bulundu

Sakarya’nın Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi’nde, Nenehatun Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında gerçekleşen olayda, 63 yaşındaki İbrahim Can Ateş, banyodan çok uzun bir süre çıkmayınca durumdan kuşkulanan arkadaşı banyonun kapısını çaldı. Kapı açılmayınca içeri giren ev arkadaşı, Ateş’i yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Ateş’in cansız bedeni otopsiye gönderildi.