Evinin bodrum katında ölü bulundu

Kaynak: İHA
Evinin bodrum katında ölü bulundu
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir vatandaş, yalnız yaşadığı evin bodrum katında ölü olarak bulundu.

Barbaros Mahallesi Kıyak Sokak’ta meydana gelen olayda, yakınlarının haber alamadığı İ.K. isimli vatandaş, yalnız yaşadığı evin bodrum katında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda, İ.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, İ.K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 60 yaşlarında olduğu düşünülen İ.K.’nin ölümüne ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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