Evinin önünde park halindeki otomobilinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kaynak: DHA
Evinin önünde park halindeki otomobilinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ahmet Pire (43), evinin önünde park halindeki aracının içinde yakalandı.

Bursa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimatla, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ahmet Pire'yi takibe aldı.

Umurbey Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeki otomobilinde yakalanan Pire'nin üzerinde ve otomobilindeki aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 1 sustalı bıçak, 1 hassas terazi, 2 parça halinde 6,20 gram sentetik kannabinoid, 3 parça halinde 12,44 gram metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ahmet Pire, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Pire çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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