Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Atatürk Mahallesi 893 Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre O.K. (31), evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan 5 mermiden 3'ünün vücuduna isabet ettiği O.K., kanlar içerisinde evinin bulunduğu apartmana sığınırken, bu sırada şüpheli veya şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

Tabancayla vurularak yaralanan O.K., komşuları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yetiştirildi. Hastanede tedavi altına alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu edinilen bilgiler arasında.

olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatılan soruşturma devam ediyor.