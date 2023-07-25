Evinin yakınında silahlı saldırıda yaralandı

Adana'da Abdurrahman Antepli, yürüyerek evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

KAYNAK: DHA
Evinin yakınında silahlı saldırıda yaralandı

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Evinin yakınlarında yolda yürüyen Abdurrahman Antepli, yaya olarak yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

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Saldırganın ateş ettiği silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanan Antepli yere yığıldı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Bölgede devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, silah sesini duyup hızlıca olay yerine geldi.

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Bekçilerin, durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Antepli, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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