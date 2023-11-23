Evinizi profesyoneller gibi nasıl boyarsınız? İşte cevabı

Esquire Dergisi’nde yayınlanan içerikte insanların en çok zorlandıkları ev işlerinden biri olan boya yapmanın püf noktaları yer aldı. Bu noktalara dikkat ederseniz siz de profesyonel boyacılar gibi evinizi boyayabilirsiniz. İşte yapılması gereken kritik boya tüyoları.

İşleve odaklanın. Aile ve arkadaşların film geceleri için toplandığı bir oturma odası mı? Kitap okuduğunuz veya meditasyon yaptığınız bir salon alanı mı? Renkler, belirli bir atmosfer ve ambiyans yaratmanıza yardımcı olan enerjiyi taşır.

İÇ MEKAN REHBERİ

Işığı kontrol edin.

Mekanınızda doğal ışık alan büyük bir pencere var mı? Lambalarınız sıcak sarımsı bir ışık mı, yoksa daha soğuk beyaz bir ışık mı saçıyor? Bu faktörler renklerinizin nasıl göründüğünü etkileyecektir. Seçimlerinizi, mekanınızın sahip olduğu her çeşit aydınlatma altında test edin. Zevkinize kulak verin. Bazen zor bir işe en kolay yoldan yaklaşmak gerekir. En sevdiğiniz renk nedir?

Sizi en mutlu eden şey deniz mi yoksa çöl mü? Günbatımı mi yoksa akşam karanlığı mı? Yağmurlu bir orman mı yoksa güneşli bir plaj mı? Kendinize bu soruları sorun. Her cevabın bir renkle ilişkili olduğunu göreceksiniz.

DIŞ MEKAN REHBERİ

Benzersiz olmak ya da olmamak, işte mesele bu.

Alışılmadık dış cephe tonları mı, diğer evlerdeki benzer dış cephe renk tonları mi karar verin. Dikkatli olun, ev sahibinin kurallarını da dikkate almanız gerekebilir. Etrafı yoklayın. Çevredeki evlerin dış cepheleri ile bir renk bütünlüğünün sağlanması göze hitap eder. Örneğin pürüzsüz son katla- ra sahip ince tonlar, lambalar ve şık ahşap çerçeveler ile eşleştirildiğinde gerçek- ten hoş bir görünüm elde edilebilir.

Isı kontrol şart.

Bir ev ısıyı ya emer ya da yansıtır, bu nedenle de dış cephenin rengi içerideki sıcaklığı etkileyebilir. Beyaz, krem ve gri tonları, Isıyı daha fazla yansıtma eğiliminde olduğundan sıcak İklimler için mükemmeldir.