Ebru Şahin’e eşi Cedi Osman’dan tam destek. Evlendikten sonra ilk dizisinde rol almaya başladı

Başrollerini Zerrin Tekindor, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Necip Nemili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan ve Hümeyra gibi isimlerin paylaştığı Yüzyıllık Mucize dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Başarılı basketbolcu Cedi Osman'dan 2020 yılının yazında tanışarak geçtiğimiz sene hayatını birleştirdiği eşi Ebru Şahin'e destek gecikmedi.

CEDİ OSMAN'DAN EŞİNE DESTEK

1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşinin dizideki bir karesini yayınlayan Cedi Osman, "Seninle her zaman gurur duyuyorum her şeyim. Bol reytingli bir sezon olsun. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Osman'ın paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.