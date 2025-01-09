Evlenecek çiftler merakla bekliyordu! Ödeme tarihi belli oldu

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Evlenecek çiftler merakla bekliyordu! Ödeme tarihi belli oldu

Evlenme planı içinde olan ancak maddi olarak sıkıntı çekilmesi nedeniyle çözüm arayışı içinde olan vatandaş çareyi devletin faizsiz olarak verdiği kredide buldu. Faizsiz kredi ödemeleriyle ilgili tarih de belli oldu. İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuştu.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında tesis edilen 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL’lik evlilik kredisine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

"Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum."

KİMLER YARARLANACAK?

Deprem bölgesindeki gençler bu krediden öncelikli olarak faydalanacak. İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak.

Ayrıca programdan yararlanmak isteyenlerin bakanlık tarafından evlilik öncesi ve sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

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