Evlenecekleri iddia edilmişti. Alina Boz ve Umut Evirgen’den flaş gelişme

Marmaris’te tatilde olan çiçeği burnunda aşıklar Alina Boz ve Umut Evirgen, birlikte yaşamaya karar verdi.

Evlenecekleri iddia edilmişti. Alina Boz ve Umut Evirgen’den flaş gelişme

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bu yazın aşkına güzel oyuncu Alina Boz ve işletmeci-yönetmen Umut Evirgen imza atmıştı! Yaz başından beri birlikte olan çift Yunanistan’da tatil yapmış, aşk pozları sosyal medyayı sallamıştı.

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Aldığım duyumlara göre ikili, birbirlerine yıldırım aşkıyla tutulmuş. İlk görüşte aşkta hızlı gelişmeler var. Çift, Yunanistan’daki aşk tatilinden sonra Marmaris’e geçti ve şimdi büyük bir adım daha atmaya karar verdi.

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İkili, yaz tatilinin ardından İstanbul’a döndükten sonra birlikte yaşayacak. Aldığım bilgiler, Alina Boz’un, Emirgan’a, Umut Evirgen’in yanına taşınacağı yönünde. Evirgen’in, yuvasını sevgilisiyle paylaşacağı için çok mutlu olduğu ve şimdiden hazırlıklara başladığı da gelen bilgiler arasında.

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